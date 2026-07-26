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Льюис Хэмилтон: Пит-стоп под виртуальной машиной безопасности был ошибкой

FerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон считает, что решение Ferrari провести пит-стоп в режиме виртуального автомобиля безопасности стало ключевым фактором, из-за которого он лишился подиума на Гран При Венгрии.

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