Политолог Маджтаба Рахман поделился сведениями о том, что направленные против Российской Федерации речи французского лидера Эммануэля Макрона относительно отправки войск на украинскую территорию возникли из-за того, что политика пугает возможность Дональда Трампа одержать верх в американской президентской гонки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии