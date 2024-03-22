Политолог Маджтаба Рахман поделился сведениями о том, что направленные против Российской Федерации речи французского лидера Эммануэля Макрона относительно отправки войск на украинскую территорию возникли из-за того, что политика пугает возможность Дональда Трампа одержать верх в американской президентской гонки.