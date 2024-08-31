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Свириденко: Украина запросила у властей США $800 млн помощи на энергетику

Свириденко: Украина запросила у властей США $800 млн помощи на энергетику

Украина передала США список необходимой для восстановления энергетической инфраструктуры техники. Рассчитываем получить помощь в размере 800 миллионов долларов, сообщила в соцсети Х министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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