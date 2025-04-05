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Царьград

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Отель Radisson в центре Перми: открытие пятизвездочного комплекса в 2025 году

Отель Radisson в центре Перми: открытие пятизвездочного комплекса в 2025 году

В центре Перми в 2025 году откроется пятизвездочный отель международной сети Radisson. Проект предусматривает 158 номеров, бассейн, тренажерный зал и ресторан на 21-м этаже.

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