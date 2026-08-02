Киев стал полноценным прифронтовым городом из-за воздушных атак, — военные ВСУ

Киев стал полноценным прифронтовым городом из-за воздушных атак, заявляют военные ВСУ. Россия теперь может регулярно наносить по столице Украины комбинированные удары ракетами и дронами, в том числе применять С-400 из Брянской и Курской областей, цитируют СМИ всушника А.