Екатеринбуржец стал чемпионом мира по боксу на турнире RCC в Челябинске. Фото

Екатеринбургский боец Мухаммад Шехов одержал победу над Жоном Ли (Чангса, Китай) на боксерском турнире RCС в Челябинске и завоевал титул чемпиона мира по версии International Boxing Federation (IBF) во втором легчайшем весе.
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