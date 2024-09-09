Жительницы Барнаула рассказали, какие мужчины их привлекают

Мужчинам посоветовали заменить увлечение шахматами и компьютерными играми на активный спорт Почти каждую вторую женщину в Барнауле привлекают мужчины, занимающиеся спортом, выяснили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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