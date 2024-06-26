Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Москве мигранты разбили девушке лицо, а затем сорвали с её шеи крестик

В Москве мигранты разбили девушке лицо, а затем сорвали с её шеи крестик

Безобидное замечание убавить у музыки звук сделанное в столичной подземке, обернулось оскорблениями, которые затем переросли в драку.

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Комментарии
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Леонид Руси
В вагоне, кроме пенсионера, не было мужиков, служивших в армии...? Видимо там были только пидоры и прошмандовки? Из-за их трусости и подлости чурбаны идут на беспредел... Педерастический вагон...!!!
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14 час.
Владимир Соловьев
А  раньше ещё больше был занят: строил ЕЦ, своего рода американского Троянского коня в России!
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14 час.
виктор климахин
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9 час.

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