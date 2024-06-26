В Москве мигранты разбили девушке лицо, а затем сорвали с её шеи крестик

В вагоне, кроме пенсионера, не было мужиков, служивших в армии...? Видимо там были только пидоры и прошмандовки? Из-за их трусости и подлости чурбаны идут на беспредел... Педерастический вагон...!!!

А раньше ещё больше был занят: строил ЕЦ, своего рода американского Троянского коня в России!

виктор климахин

Черножопые мигранты чурки басмачи исламисты позавчера начали показывать свой звериный оскал а сегодня захватывают страну и властные структуры Чурки черножопые всегда ненавидели Россиян и будут вести себя как шакалы и бешенные собаки Сравните как мигранты беженцы негры арабы ведут себя как шакалы в европейских странах глядя на это и азиатские с айзерами черножопые чурки ведут себя как хозяева в чужой стране ТОЛЬКО УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ БАСМАЧЕЙ ИШАКОВ ЧУРОК ИСЛАМИСТОВ ДО ПОСЛЕДНЕГО ШАКАЛА И СОБАК БЕШЕННЫХ И ВЕШАТЬ НА ФОНАРНЫХ СТОЛБАХ