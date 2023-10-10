Более 8 млн рублей выделят из бюджета Алтайского края на охрану оркестра "Сибирь"

Согласно условиям контракта, в 2024 году подрядчику предстоит оказать услуги охраны учреждения в размере 35,1 тысяч часов Алтайский государственный оркестр русских народных инструментов "Сибирь" Барнауле ищет подрядчика на оказание услуг охраны в 2024 году.
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