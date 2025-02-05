Российская акушерка и мама 8 детей научила африканок принимать роды

Екатерина Глок – мама восьми детей, акушерка с 20-ти летним стажем. 18 лет назад она увидела по телевизору, как ужасно рожают женщины в Африке – акушерка прыгала на животе пациентки и выдавливала ребёнка.
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