РИАН: ВСУ сбросили боеприпас на машину с семьей, ехавшей на выпускной к дочери

Вооруженные сил Украины (ВСУ) 28 июня совершили сброс взрывоопасного предмета на гражданский автомобиль в Макеевке (ДНР), в результате чего пострадали двое человек - мужчина и женщина, супруги направлялись к дочери на выпускной.
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