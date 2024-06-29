РИАН: ВСУ сбросили боеприпас на машину с семьей, ехавшей на выпускной к дочери

Вооруженные сил Украины (ВСУ) 28 июня совершили сброс взрывоопасного предмета на гражданский автомобиль в Макеевке (ДНР), в результате чего пострадали двое человек - мужчина и женщина, супруги направлялись к дочери на выпускной.