О редких образцах бронетехники на фронте

Ранее мы говорили о том, что специальная военная операция на Украине стала своеобразным дебютом кустарных мастеров, благодаря которым на фронтах появилось большое количество полевых и «полузаводских» модификаций военной техники.
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