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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Док Риверс о провальной игре Кайла Кузмы: «Он умеет играть, нам просто нужно активнее его задействовать»

В своем первом матче плей-офф за «Бакс» форвард Кайл Кузма не смог отметиться результативными действиями за 22 минуты на паркете.

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