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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Звание ´Почетный гражданин Бобруйского района´ присвоено известным в районе и за его пределами людям.

Звание ´Почетный гражданин Бобруйского района´ присвоено известным в районе и за его пределами людям.

В ходе проведения торжественного собрания, посвященного подведению итогов ежегодного соревнования по социально-экономическому развитию за 2024 год, состоялась торжественная церемония награждения земляков, которым присвоено звание ´Почетный гражданин Бобруйского района´.

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