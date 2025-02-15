Звание ´Почетный гражданин Бобруйского района´ присвоено известным в районе и за его пределами людям.

В ходе проведения торжественного собрания, посвященного подведению итогов ежегодного соревнования по социально-экономическому развитию за 2024 год, состоялась торжественная церемония награждения земляков, которым присвоено звание ´Почетный гражданин Бобруйского района´.
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