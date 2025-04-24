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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Назван топ-5 самых дорогих квартир в Челябинске и пригороде. Фото

В топ премиальных квартир в Челябинске и пригороде вошла трехкомнатная квартира на Братьев Кашириных за 29 миллионов рублей, двухэтажные апартаменты с мансардой на базе отдыха «Лесная» за 27 миллионов и квартира вблизи озера Теренкуль в поселке-резиденции «Заповедный берег» за 25 миллионов рублей.

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