Назван топ-5 самых дорогих квартир в Челябинске и пригороде. Фото

В топ премиальных квартир в Челябинске и пригороде вошла трехкомнатная квартира на Братьев Кашириных за 29 миллионов рублей, двухэтажные апартаменты с мансардой на базе отдыха «Лесная» за 27 миллионов и квартира вблизи озера Теренкуль в поселке-резиденции «Заповедный берег» за 25 миллионов рублей.