Украину вооружают: политологи о новом пакете помощи США

Одобрение Палатой представителей США нового пакета помощи Украине создало три интриги: как быстро начнет поступать помощь, как себя проявят это вооружение и те люди, которые будут его обеспечивать, а также какие можно ожидать ответные действия со стороны России.
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