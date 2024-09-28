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Двое погибли в ДТП на забайкальской трассе

Двое погибли в ДТП на забайкальской трассе

Водители умерли на месте аварии на федеральной трассе в 75-м регионе.Субботним утром, 28 сентября, на 82-м километре федеральной трассе в Карымском районе произошла смертельная авария.

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