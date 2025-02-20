Студент ПетрГУ занял второе место на международной олимпиаде

Победу из Саратова привез студент Института экономики и права Студент 2 курса Илья Харичев, который обучается по программе «Государственное и муниципальное управление» занял второе место в Международной студенческой олимпиаде по экономике.
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