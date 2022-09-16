В Магнитогорске в одной из квартир прогремел взрыв

Два человека пострадали в результате ночного взрыва в Магнитогорске. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь с 15 на 16 сентября в квартире, расположенной на пятом этаже дома №3 по улице Жукова в Магнитогорске.