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В Грузии бьют тревогу из-за российских релокантов

В Грузии бьют тревогу из-за российских релокантов

В Грузии бьют тревогу из-за российских релокантов AlexCoderВ Грузии бьют тревогу из-за российских релокантов AlexCoder Власти опасаются захвата государства После февраля 2022-го года и мобилизации в сентябре-октябре, часть российских граждан предпочла покинуть страну.

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