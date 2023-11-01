В Грузии бьют тревогу из-за российских релокантов AlexCoderВ Грузии бьют тревогу из-за российских релокантов AlexCoder Власти опасаются захвата государства После февраля 2022-го года и мобилизации в сентябре-октябре, часть российских граждан предпочла покинуть страну.
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