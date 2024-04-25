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Певица Алсу извинилась за нечестную победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»

Певица Алсу прокомментировала скандал, связанный с участием ее дочери Микеллы в шоу «Голос. Дети». В интервью с Натальей Подольской на YouTube-шоу «Ваша Наташа» артистка призналась, что просила друзей и коллег голосовать за дочь, чтобы та победила.

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