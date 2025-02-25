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Какой будет Россия после окончания СВО: ждут ли нас «смутные времена»

Какой будет Россия после окончания СВО: ждут ли нас «смутные времена»

БлокнотРУ Некоторые региональные СМИ в последние дни сообщают, что на российских вокзалах начали проходить массовые проверки, что может говорить о подготовке крупных железнодорожных узлов к возвращению наших ребят, находящихся в зоне СВО.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Если не сольют СВО в угоду США, то после ПОБЕДЫ над УКРАИНОЙ - нужно чистить Россию!!
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13 час.
св
спивак виктор
такое ощущение что идет как во времена бунта хрущева,на все в стране задираются цены,друзьям правительства за кордоном даром или по минимуму все раздают,а своим в 3-5 раз!так и тогда все пропадало или дорожало!я понимаю импорт  задирают -ладно, но оказалось и свое ворье все продают своим как врагам!чуднО!
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13 час.
НУ
Наташа Устинова
А что наболтал это деятель? Не будет действительно русской власти в России, не будет ничего хорошего. А сво должно закончится нашей безоговорочной победой. Не завтра, не после завтра, а когда выйдем на границу с Польшей, а лучше 1945 года. Тогда заживём опять мирно и спокойно. А за это время вычистят либерасню и предателей
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11 час.
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