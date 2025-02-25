Какой будет Россия после окончания СВО: ждут ли нас «смутные времена»

такое ощущение что идет как во времена бунта хрущева,на все в стране задираются цены,друзьям правительства за кордоном даром или по минимуму все раздают,а своим в 3-5 раз!так и тогда все пропадало или дорожало!я понимаю импорт задирают -ладно, но оказалось и свое ворье все продают своим как врагам!чуднО!

НУ

Наташа Устинова

А что наболтал это деятель? Не будет действительно русской власти в России, не будет ничего хорошего. А сво должно закончится нашей безоговорочной победой. Не завтра, не после завтра, а когда выйдем на границу с Польшей, а лучше 1945 года. Тогда заживём опять мирно и спокойно. А за это время вычистят либерасню и предателей