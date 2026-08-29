Россельхознадзор обнаружил листерию в свином окороке от "Форас"

В Кирове обнаружены 20 кг свиного окорока с листерией от компании "Форас". Продукция из свинины компании "Восточный", доставленной из Татарстана, несёт риск инфекционных заболеваний.
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