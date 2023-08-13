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Роберт Ковингтон: «Прошлый год прошел не так, как я ожидал, поэтому я ничего не вынес из него. Начинаю все с чистого листа»

Форвард «Клипперс» Роберт Ковингтон рассказал, какие выводы сделал из неудачного сезона-2022/23. «Я ничего не вынес из прошлого года.

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