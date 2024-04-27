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Как избавиться от утренних отеков: советы тренера

Как избавиться от утренних отеков: советы тренера

Утро омрачают отеки под глазами? Не расстраивайтесь! Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина поделилась секретами, как быстро и эффективно избавиться от этой проблемы.

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