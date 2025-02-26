Россиян предупредили о риске остаться без пенсии из-за одной ошибки

Незарегистрированная трудовая деятельность может привести к полной утрате права на получение пенсии. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
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