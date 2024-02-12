Первый заместитель секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев в интервью «Аргументам и фактам» объяснил, почему Запад не хочет мира на Украине.
Совбез: Западу выгоден конфликт на Украине
Комментарии
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Владимир Самборский
Это и ежу ясно! Вот скажите, выгоден нам конфликт, где наглосаксы убивали бы друг друга сотнями тысяч??? Тут и слов никаких не надо! А вот зачем мы, славяне, "утилизируем" наших молодых парней (с той и другой стороны)? А потом жалуемся на очень печальную демографию... Ведь режем сук, на котором сидим!
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