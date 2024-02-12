Совбез: Западу выгоден конфликт на Украине

Владимир Самборский

Это и ежу ясно! Вот скажите, выгоден нам конфликт, где наглосаксы убивали бы друг друга сотнями тысяч??? Тут и слов никаких не надо! А вот зачем мы, славяне, "утилизируем" наших молодых парней (с той и другой стороны)? А потом жалуемся на очень печальную демографию... Ведь режем сук, на котором сидим!