Йоанна Кулиг встретится с Фанни Ардан на «Острове»

Польская актриса Йоанна Кулиг («Холодная война», «Водоворот») и звезда французского кино Фанни Ардан («Восемь женщин», «Прекрасная эпоха») исполнят главные роли в психологическом триллере «Остров» (Island) режиссера и сценаристки Норы Яенике.
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