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TRENDYMEN

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Какие профессии будут востребованы в будущем. ИИ выбрал 5 наиболее оплачиваемых

Какие профессии будут востребованы в будущем. ИИ выбрал 5 наиболее оплачиваемых

Развитие нейросетей и автоматизация не только уничтожают рабочие места, но и создают принципиально новый сегмент высокооплачиваемого труда.

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Профиль пользователя Ингерман Ланская
Ингерман Ланская

а постоянное обучение и самообучение - это важно для любой профессии и для любого Человека.... это в совдепии можно было освоить в молодости простенькие чертежи на железках размечать и до 90 лет, пока не ослепнешь... портки и ботинки протирать