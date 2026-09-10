Какие профессии будут востребованы в будущем. ИИ выбрал 5 наиболее оплачиваемых

Развитие нейросетей и автоматизация не только уничтожают рабочие места, но и создают принципиально новый сегмент высокооплачиваемого труда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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ИИшная мертвечина... Кончится тем, что роботы будут обучать роботов.
а постоянное обучение и самообучение - это важно для любой профессии и для любого Человека.... это в совдепии можно было освоить в молодости простенькие чертежи на железках размечать и до 90 лет, пока не ослепнешь... портки и ботинки протирать
6-я самая высокооплачиваемая - убийца ИИ.
понятно, рабочий и учитель с врачом - нищеброды.
Сейчас уже просто помогать подавать электронные заявки гражданам, прибыльная профессия)