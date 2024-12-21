Власти Кубани рассказали, сколько времени понадобиться, чтобы убрать мазут с побережья Чёрного моря

Власти Кубани рассказали, сколько времени понадобиться, чтобы убрать мазут с побережья Чёрного моряГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, как скоро ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье.