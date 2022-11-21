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Альбом с песнями сочинила музыкальный работник детского сада Уссурийска

Альбом с песнями сочинила музыкальный работник детского сада Уссурийска

Лариса Шапошникова — творческая личность, в прошлом телеведущая и успешный бренд-менеджер одной из крупнейших компаний Приморья, а в настоящем — музыкальный руководитель детского сада Уссурийска, создала то, на что многие музыканты идут годами.

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