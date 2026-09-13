Приколисты
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Приколисты

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Родной ребенок

Родной ребенок

-Саш, давай Ленку в детдом сдадим! -Ты совсем с ума сошла? Как это "сдадим"? - Александр изумленно посмотрел на супругу.

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