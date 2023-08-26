«Слава Украине, Зеленский лучший президент, слава богу Пригожин сдох»: пьяная молодежь из Макеевки в ДНР высказала свою позицию в прямом эфире.
Пятая колонна ДНР
Комментарии
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Николай Герасименко
"Выросло наше по колено из широких штанишек"... Так бывает, когда подорослью никто не занимался. Будем перевоспитывать различными методами.
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14 час.
Е Ва
не удивило, поколение пепси везде в мечтах о шелковых труселях и дармовых печеньках, не все, но...
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7 час.
Пилипченко Владимир
Пусть идут в всу, запоют другое.
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2 час.
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