Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • Пилипченко Владимир
    Пусть идут в всу, запоют другое.Пятая колонна ДНР
  • Е Ва
    не удивило, поколение пепси везде в мечтах о шелковых труселях и дармовых печеньках, не все, но...Пятая колонна ДНР
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
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Пятая колонна ДНР

Пятая колонна ДНР

«Слава Украине, Зеленский лучший президент, слава богу Пригожин сдох»: пьяная молодежь из Макеевки в ДНР высказала свою позицию в прямом эфире.

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Комментарии
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Николай Герасименко
&quot;Выросло наше по колено из широких штанишек&quot;... Так бывает, когда подорослью никто не занимался. Будем перевоспитывать различными методами.
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14 час.
Е Ва
не удивило, поколение пепси везде в мечтах о шелковых труселях и дармовых печеньках, не все, но...
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7 час.
Пилипченко Владимир
Пусть идут в всу, запоют другое.
Ответить
2 час.

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