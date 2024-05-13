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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Эдвардс: «Три дня перерыва после двух побед сказались на команде не лучшим образом»

«Миннесота» стартовала в серии второго раунда с двух побед в гостях, а затем дважды уступила на домашней арене.

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