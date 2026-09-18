Эндрю Корыбко: Китай и Индия могут поставить Зеленского на место, а с участием Трампа это случится мгновенно

Миротворцы из дружественных России стран не вызовут отторжения у Путина, но сдвинут переговоры с мертвой точки и избавят Китай и Индию от вторичных санкций Эндрю Корыбко Фото: Imago/TASS Согласие направить своих миротворцев, особенно в ту часть Донбасса, откуда Украина может вывести войска, и, как минимум, на остальную линию фронта, может стать тем толчком, который необходим для продвижения зашедшего в тупик мирного процесса и, наконец, для того, чтобы поставить конфликт на путь всеобъемлющего урегулирования.
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