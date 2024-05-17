Полицейские закрыли очередное подпольное казино в Новосибирске

В игорной точке на улице Титова работали более 20 автоматов на основе обычных компьютеров.Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Новосибирской области пресекли работу очередного незаконного казино, действовавшего в региональной столице.
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