Зеленский назначил Ковальского исполняющим обязанности генпрокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский возложил исполнение обязанностей генерального прокурора страны на главу Хмельницкой областной прокуратуры Антона Ковальского.
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