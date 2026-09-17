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Газета.ру

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Зеленский назначил Ковальского исполняющим обязанности генпрокурора Украины

Зеленский назначил Ковальского исполняющим обязанности генпрокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский возложил исполнение обязанностей генерального прокурора страны на главу Хмельницкой областной прокуратуры Антона Ковальского.

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