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Выставку уникальных находок с раскопок на трассе «Таврида» открыли в Херсонесе

Выставку уникальных находок с раскопок на трассе «Таврида» открыли в Херсонесе

«Мир варваров Таврии и Херсонес, Рим, Византия». В Севастополе презентовали находки, обнаруженные на раскопках при строительстве трассы «Таврида»В Севастополе презентовали находки, обнаруженные на раскопках при строительстве трассы «Таврида».

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