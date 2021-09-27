Выставку уникальных находок с раскопок на трассе «Таврида» открыли в Херсонесе

«Мир варваров Таврии и Херсонес, Рим, Византия». В Севастополе презентовали находки, обнаруженные на раскопках при строительстве трассы «Таврида»В Севастополе презентовали находки, обнаруженные на раскопках при строительстве трассы «Таврида».