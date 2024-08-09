Мужчина в никабе расстрелял полицейских в Дагестане, он объявлен в розыск

МВД Дагестана объявила в розыск уроженца Чеченской республики, который расстрелял полицейских. По словам ведомства, 41-летний Aли Демильханов произвел выстрелы из огнестрельного оружия по сотрудникам полиции, когда те хотели проверить у него документы.
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