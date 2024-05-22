Адвокат Парамонов: не отчитавшимся о зарубежном счете грозит штраф в 2 тыс. руб

До 3 июня 2024 года так называемые валютные резиденты (граждане России и иностранцы с российским видом на жительство) должны отчитаться перед налоговой инспекцией о движении денег по своим зарубежным счетам.
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