Ефимов: на участке от Звенигородского шоссе до ТТК построят новые съезды, эстакаду и переходы

Добираться до делового центра "Москва-Сити" станет проще. Москомархитектура подготовила проект планировки территории (ППТ) для реконструкции существующего транспортного узла и строительства новых съездов между Звенигородским шоссе и Третьим транспортным кольцом (ТТК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии