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Ефимов: на участке от Звенигородского шоссе до ТТК построят новые съезды, эстакаду и переходы

Ефимов: на участке от Звенигородского шоссе до ТТК построят новые съезды, эстакаду и переходы

Добираться до делового центра "Москва-Сити" станет проще. Москомархитектура подготовила проект планировки территории (ППТ) для реконструкции существующего транспортного узла и строительства новых съездов между Звенигородским шоссе и Третьим транспортным кольцом (ТТК).

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