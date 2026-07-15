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Журнал «Профиль»

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Зеленский выдвинет главу МВД Украины Игоря Клименко на пост руководителя Минобороны

Зеленский выдвинет главу МВД Украины Игоря Клименко на пост руководителя Минобороны

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует представить на рассмотрение Верховной рады кандидатуру руководителя МВД Украины Игоря Клименко для назначения на пост министра обороны вместо Михаила Фёдорова.

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