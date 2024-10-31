Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 394 подписчика

В Израиле узнали о просьбе Трампа к Нетаньяху о секторе Газа

В Израиле узнали о просьбе Трампа к Нетаньяху о секторе Газа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в разговоре с премьером-министром Израиля Биньямином Нетаньяху просил, чтобы ЦАХАЛ закончил войну в секторе Газа к приходу республиканца в Белый дом, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх