В Израиле узнали о просьбе Трампа к Нетаньяху о секторе Газа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в разговоре с премьером-министром Израиля Биньямином Нетаньяху просил, чтобы ЦАХАЛ закончил войну в секторе Газа к приходу республиканца в Белый дом, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.