ВКС России нанесли удары по четырем базам боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.
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