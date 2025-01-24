Торговку нелегальным «Оземпиком» Елену Мут арестовали на 2 месяца

Полиция обнаружила килограммы потенциально опасных препаратов для похудения в московских аптеках. Контрафактный «Оземпик», действующее вещество которого обладает рядом побочных эффектов — вплоть до повышения рисков некоторых видов рака, уже изъяли, а организаторов схемы отправили под арест.