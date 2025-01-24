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  • tsan tsan
    А что, русские выкрали всё подчистую, включая черновики ? Иначе почему американцы никак не сотворят свою ракету?Трамп обвинил Рос...
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    Танкеру её разрешили... Так это саботаж. Знали, что судно старое, и шторма не выдержит. Саботаж и диверсия.Механик затонувше...
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Торговку нелегальным «Оземпиком» Елену Мут арестовали на 2 месяца

Торговку нелегальным «Оземпиком» Елену Мут арестовали на 2 месяца

Полиция обнаружила килограммы потенциально опасных препаратов для похудения в московских аптеках. Контрафактный «Оземпик», действующее вещество которого обладает рядом побочных эффектов — вплоть до повышения рисков некоторых видов рака, уже изъяли, а организаторов схемы отправили под арест.

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