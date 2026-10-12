В Бабушкинском районе прошёл обход территории

Состоялся обход территории Бабушкинского района с первым заместителем главы управы Денисом Ивановым. Встреча началась у восьмого подъезда дома 23 по улице Ленская, затем участники прошли к девятому подъезду этого же дома.
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