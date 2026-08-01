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Царьград

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В Суздале Праздник Огурца стал двухдневным событием

В Суздале Праздник Огурца стал двухдневным событием

В Суздале стартовал 24-й Праздник Огурца, растянувшийся на два дня впервые в истории. Мероприятие проходит в Музее деревянного зодчества, где гостей ждут выступления фолк-коллективов и кулинарные представления с огурцами.

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