РИА Новости: пилотов США нанимают для тренингов в Румынии, где готовят лётчиков F-16 для ВСУ

Американский подрядчик в области обороны занимается активным рекрутингом экс-летчиков в Соединённых Штатах для работы на авиабазе в Румынии, где в том числе готовят и украинских пилотов работе с истребителями F-16.
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