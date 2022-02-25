Медвежий угол

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Киев — прокаженное место

Киев — прокаженное место

На посольстве РФ в Киеве больше нет российского флага, в самом здании нет сотрудников. Россия отказалась от попыток превратить в людей скачущих с осоловелыми глазами под нацистские кричалки существ.

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