В Новосибирске построят новые многоэтажки на Забалуева

Масштабный инвестиционный проект реализуют в Ленинском районе Новосибирска.В Новосибирске на территории Ленинского района в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП) построят новые высотки на улице Забалуева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии